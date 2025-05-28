На культового актера подали в суд за сцену насилия

На Кевина Костнера подали в суд за незапланированную съемку сцены насилия

На американского актера и режиссера, звезду фильма «Телохранитель» Кевина Костнера подали в суд за съемку не указанной в контракте сцены насилия. Об этом сообщает People.

Иск подала исполнительница трюков в фильме Костнера «Горизонты: часть вторая» Девин Ла Белла. Согласно судебному заявлению актрисы, в 2023 году ее заставили участвовать в сцене сексуализированного насилия без соблюдения надлежащих протоколов. Так, девушку не уведомили об этом заранее, а на площадке отсутствовал координатор съемок интимных сцен. Оба пункта нарушают правила Гильдии киноактеров США.

Ла Белла утверждает, что ее подвергли дискриминации и домогательствам. По ее словам, после участия в проекте она столкнулась с психологическими проблемами. Юрист Костнера Марти Сингер обвинил актрису в шантаже и назвал ее претензии беспочвенными.

Ранее американский актер Кевин Спейси намекнул, что ему необходима помощь для возвращения в киноиндустрию после обвинений в домогательствах.