Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:13, 28 мая 2025Культура

На культового актера подали в суд за сцену насилия

На Кевина Костнера подали в суд за незапланированную съемку сцены насилия
Ольга Коровина

Фото: Randy Shropshire / Getty Images

На американского актера и режиссера, звезду фильма «Телохранитель» Кевина Костнера подали в суд за съемку не указанной в контракте сцены насилия. Об этом сообщает People.

Иск подала исполнительница трюков в фильме Костнера «Горизонты: часть вторая» Девин Ла Белла. Согласно судебному заявлению актрисы, в 2023 году ее заставили участвовать в сцене сексуализированного насилия без соблюдения надлежащих протоколов. Так, девушку не уведомили об этом заранее, а на площадке отсутствовал координатор съемок интимных сцен. Оба пункта нарушают правила Гильдии киноактеров США.

Ла Белла утверждает, что ее подвергли дискриминации и домогательствам. По ее словам, после участия в проекте она столкнулась с психологическими проблемами. Юрист Костнера Марти Сингер обвинил актрису в шантаже и назвал ее претензии беспочвенными.

Ранее американский актер Кевин Спейси намекнул, что ему необходима помощь для возвращения в киноиндустрию после обвинений в домогательствах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России раскрыли новую тактику атак ВСУ. Что в ней необычного?

    Часть российских политиков и дипломатов обвинили в раболепии перед США

    Покупкой российского бизнеса Unicredit заинтересовались в одной стране

    Мбаппе признан лучшим футболистом «Реала» в этом сезоне

    Россиянам покажут документальный сериал о самой жестокой ОПГ в истории страны

    Зеленский упрекнул Россию из-за площадки для переговоров

    В Кремле заявили о соревновании Франции и Германии в провоцировании конфликта

    Бык прогнал с дороги ягуаров и попал на видео

    Мощный пожар в подмосковном строймаркете сняли на видео

    Перечислены первые смартфоны Samsung с Android 16

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости