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22:37, 28 мая 2025Россия

На популярного православного философа напали во время презентации книги

Mash: На православного философа игумена Евмения напали при презентации книги
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Telegram-канал Mash

Неизвестный напал на популярного православного философа игумена Евмения во время презентации его новой книги «Мудрость любви» в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, в ходе выступления мужчина выкрикивал игумену «За православие! За Русь!», после чего совершил нападение.

«Публицист получил глубокие раны. Сейчас ему оказывают помощь медики», — отмечается в сообщении.

Ранее суд в Санкт-Петербурге арестовал мужчину, напавшего с ножом на полицейского. 25 мая на проспекте Наставников пьяный мужчина в магазине напал на сотрудника МВД, когда тот пресекал его незаконные действия.

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