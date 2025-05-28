На популярного православного философа напали во время презентации книги

Mash: На православного философа игумена Евмения напали при презентации книги

Неизвестный напал на популярного православного философа игумена Евмения во время презентации его новой книги «Мудрость любви» в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, в ходе выступления мужчина выкрикивал игумену «За православие! За Русь!», после чего совершил нападение.

«Публицист получил глубокие раны. Сейчас ему оказывают помощь медики», — отмечается в сообщении.

Ранее суд в Санкт-Петербурге арестовал мужчину, напавшего с ножом на полицейского. 25 мая на проспекте Наставников пьяный мужчина в магазине напал на сотрудника МВД, когда тот пресекал его незаконные действия.