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17:37, 28 мая 2025Силовые структуры

Пьяный мужчина набросился с ножом на полицейского в российском магазине

В Петербурге суд арестовал мужчину, напавшего с ножом на полицейского
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге суд арестовал мужчину, напавшего с ножом на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР) по региону.

По данным ведомства, 25 мая на проспекте Наставников пьяный мужчину в магазине напал на сотрудника МВД, когда тот пресекал его незаконные действия.

Возбуждено дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.

Ранее в Ленинградской области задержали молодого человека, напавшего на участкового с ножом.

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