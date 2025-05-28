Пьяный мужчина набросился с ножом на полицейского в российском магазине

В Петербурге суд арестовал мужчину, напавшего с ножом на полицейского

В Санкт-Петербурге суд арестовал мужчину, напавшего с ножом на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР) по региону.

По данным ведомства, 25 мая на проспекте Наставников пьяный мужчину в магазине напал на сотрудника МВД, когда тот пресекал его незаконные действия.

Возбуждено дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.

Ранее в Ленинградской области задержали молодого человека, напавшего на участкового с ножом.