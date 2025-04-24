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19:00, 24 апреля 2025Силовые структуры

Сотрудники полиции задержали напавшего на российского участкового с ножом

В Ленобласти задержали молодого человека, напавшего на участкового с ножом
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Ленинградской области задержали молодого человека, напавшего на участкового с ножом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Возбуждено уголовное дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.

По данным канала, задержан 19-летний Руслан Тимофеев в Сланцевском районе Ленинградской области сотрудниками полиции при поддержке СОБР. Он около суток прятался в лесополосе.

Преступление произошло днем 23 апреля у дома №22 на проспекте Карла Маркса в Кингисеппе. Там полицейский обратил внимание на схожего по приметам с разыскиваемым преступником прохожего. Он попытался задержать молодого человека, но получил смертельный удар ножом в шею.

Ранее сообщалось, что полиция привлекла вертолет и 300 сотрудников для поиска напавшего с ножом на участкового.

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