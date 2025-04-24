Появились кадры задержания напавшего на российского участкового с ножом юноши

МВД показало задержание юноши, напавшего на участкового с ножом в Кингисеппе

Начало событий в новости Сотрудники полиции задержали напавшего на российского участкового с ножом

Задержание 19-летнего юноши, который напал с ножом на участкового в Кингисеппе Ленинградской области, попало на видео. Ролик в своем Telegram-канале публикует официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах видно, как молодой человек лежит на земле в лесном массиве. Вокруг него находятся сотрудники силовых ведомств и спрашивают на камеру его имя.

Все произошло у дома №22 на проспекте Карла Маркса днем в среду, 23 апреля. Полицейский обратил внимание на прохожего, схожего по приметам с разыскиваемым преступником, и попытался задержать его. В ответ молодой человек ударил участкового ножом в шею.

Злоумышленника задержали полицейские совместно с коллегами из Росгвардии. Юноша прятался в лесополосе Сланцевского района около суток.