Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:35, 24 апреля 2025Силовые структуры

Появились кадры задержания напавшего на российского участкового с ножом юноши

МВД показало задержание юноши, напавшего на участкового с ножом в Кингисеппе
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Сотрудники полиции задержали напавшего на российского участкового с ножом

Задержание 19-летнего юноши, который напал с ножом на участкового в Кингисеппе Ленинградской области, попало на видео. Ролик в своем Telegram-канале публикует официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах видно, как молодой человек лежит на земле в лесном массиве. Вокруг него находятся сотрудники силовых ведомств и спрашивают на камеру его имя.

Все произошло у дома №22 на проспекте Карла Маркса днем в среду, 23 апреля. Полицейский обратил внимание на прохожего, схожего по приметам с разыскиваемым преступником, и попытался задержать его. В ответ молодой человек ударил участкового ножом в шею.

Злоумышленника задержали полицейские совместно с коллегами из Росгвардии. Юноша прятался в лесополосе Сланцевского района около суток.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    России выдвинут новые требования для мира на Украине. Что США хотят обеспечить Киеву?

    Ведущая прогноза погоды в прямом эфире сделала оговорку и скорчила гримасу

    Олимпийская чемпионка высказалась о возможных альтернативах Вяльбе на посту главы ФЛГР

    Зеленский объяснил борьбу Украины защитой США от русских

    Избившему российских силовиков американцу ужесточили приговор

    В эффективности штрафов за аренду жилья без договора усомнились

    Новый посол Франции раскрыл отношение Парижа к России

    В ЕС появится маркировка для всех смартфонов

    Звезда сериала «Чики» снялась топлес

    Посол Нечаев потребовал от Германии признать геноцид народов СССР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости