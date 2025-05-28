Набравшему кредитов россиянину отказались списать долги при банкротстве

Верховный суд отказался списать долг россиянину, взявшему за неделю 10 кредитов

Верховный суд (ВС) РФ отказался списать долги россиянину, набравшему кредитов в восьми разных банках, указав, что мужчина, обжаловавший решения нижестоящих инстанций, воспользовался задержкой обновления информации о займах в бюро кредитных историй и не раскрыл истинные цели получения средств, чем лишил кредиторов возможности «объективно оценить риски». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Из указанного решения в публикации сделали вывод об ужесточении подхода ВС к списанию непогашенных долгов физлиц в рамках процедуры банкротства, поскольку экономическая коллегия суда, куда дело передали по просьбе самого гражданина-банкрота, по статистике отклоняет жалобы лишь в двух процентах случаев. Редкость таких отказов подчеркивает «прецедентную значимость» решения коллегии, считает управляющий партнер АБ МУР Давид Кононов, мнение которого привели журналисты.

Десять потребительских кредитов на общую сумму 7,4 миллиона рублей россиянин взял за неделю в сентябре 2022 года. Несколько месяцев он исполнял обязательства, но затем был уволен по сокращению штата, после чего инициировал собственное банкротство. При завершении процедуры ряд банков настаивал на несписании непогашенных долгов. Сам гражданин объяснял материальные трудности в том числе вовлечением в сетевой маркетинг.

Разбиравшие спор суды несколько раз меняли сторону, взявшую верх в процессе. Первая инстанция поддержала точку зрения кредиторов, апелляция, наоборот, списала все долги, но окружная кассация снова заявила о правоте кредитных организаций. Решение последней устояло и в ВС, куда мужчина обратился, настаивая, что не обманывал кредиторов, а его зарплаты на момент получения кредитов хватало на их обслуживание.

В определении экономколлегии, в частности, говорится, что само по себе обращение за кредитами в короткие сроки и в разные банки «еще не свидетельствует о недобросовестности», но добросовестному заемщику следовало бы сообщить подробности, а не держать кредиторов в неведении, пользуясь техническими заминками в кредитной базе. В указанной ситуации невозможность обслуживания долгов, данные о которых скрыли от банков, не знавших и о реальных целях потребкредитования, связанных с «развитием бизнеса», «повлекла банкротство должника», отметили в суде.

Ранее та же коллегия встала на сторону пенсионерки из Кировской области, которая инициировала собственное банкротство из-за невозможности погасить задолженность перед микрофинансовыми организациями (МФО). Одна из ее кредиторов высказывалась против обнуления долга по микрозайму, оформленному в марте 2013 года на сумму 12 тысяч рублей, по которому в ходе исполнительного производства и банкротства должница выплатила более 200 тысяч рублей. Женщина настаивала, что цели не возвращать деньги у нее не было, в долг у этой же МФО она брала не в первый раз, а при оформлении нового займа сообщила о своей неофициальной работе уборщицей, после чего справку о доходе, которую работодатель давать отказывался, у нее не просили. Согласившись с ее доводами, в Верховном суде указали на «явно обременительный характер обязательства» — превышение суммы требования более чем в 100 раз над размером займа, а также то, что россиянка и так выплатила в 16,7 раза больше, чем занимала.