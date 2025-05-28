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15:00, 28 мая 2025Экономика

Новостройки почти по всей России подорожали

Цены в новостройках российских городов-миллионников выросли на 0,8 % за месяц
Мария Черкасова

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

В мае 2025 года цены на новостройки выросли в 12 из 16 российских городов-миллионников. Об этом говорится в обзоре аналитиков сервиса «Яндекс Недвижимость», который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Средняя цена квадратного метра во всех городах-миллионниках страны составила 187 тысяч рублей, она выросла на 0,8 процента. Был зафиксирован и рост предложения первичного жилья — во всех крупных городах его рост составил 2,8 процента. В некоторых городах выросло и количество сделок.

Сильнее всего цены выросли в Нижнем Новгороде (на 3,1 процента, до 194 тысячи рублей за квадратный метр), в Уфе (на два процента, до 172 тысячи рублей за «квадрат») и в Челябинске (на 1,9 процента, до 175 тысяч рублей).

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В общем подорожание превысило один процент в пяти крупных городах, в семи новостройки подорожали в пределах одного процента. В Санкт-Петербурге стоимость квадратного метра выросла на 0,8 процента, до 266 тысяч рублей за квадратный метр, в Москве — на 0,7 процента, до 411 тысяч рублей. В Красноярске и Вологде новостройки немного подешевели, в Самаре и Новосибирске их цена почти не изменилась.

Текущая активность на рынке характерна для нынешнего сезона, уточнил директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров. Однако будущее рынка жилья будет зависеть от решения Банка России по ключевой ставке и дальнейших мер поддержки строительной отрасли.

Ранее стало известно, что в Москве в апреле число ипотечных сделок уменьшилось по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 36,8 процента. Доля сделок с использованием ипотеки среди всех проданных квартир в новостройках сократилась на 12,6 процентного пункта.

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