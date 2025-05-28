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13:48, 28 мая 2025Экономика

Москвичи передумали брать ипотеку

Росреестр зафиксировал резкое снижение спроса на ипотеку в Москве за год
Мария Черкасова
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве в апреле число ипотечных сделок уменьшилось по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 36,8 процента, сообщает РБК со ссылкой на данные Росреестра.

Доля сделок с использованием ипотеки среди всех проданных квартир в новостройках сократилась на 12,6 процентного пункта. Всего в апреле на первичном рынке было зарегистрировано 4,39 тысячи ипотечных договоров долевого участия в строительстве (ДДУ). При этом по сравнению с мартовскими показателями количество выданной ипотеки в новостройках в столице снизилось всего на два процента.

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Основатель аналитической платформы bnMAP.pro Ирина Доброхотова причиной тенденции сокращения доли ипотечных сделок называет высокую ключевую ставку Центробанка (ЦБ) и действующие ставки по рыночной ипотеке, отсутствие в настоящее время всеобщей льготной ипотеки, а также прошлогодний повышенный спрос на льготную ипотеку, наблюдавшийся в ожидании отмены госпрограмм.

Всего за первые четыре месяца 2024 года в Москве на первичном рынке было зарегистрировано 16,87 тысячи ипотечных сделок — на 27,8 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Доля ипотечных сделок на рынке новостроек составила в январе — апреле 2025 года 41,8 процента, на 13,8 процентного пункта меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Ранее в Объединенном кредитном бюро (ОКБ) сообщили, что по итогам апреля выдачи льготной ипотеки в России подросли на 15 процентов по сравнению с мартом. Отмечалось, что выдачи льготной ипотеки в России продолжают расти несколько месяцев подряд. Если в январе объемы выдач фиксировались на уровне 88,1 миллиарда рублей, то в феврале этот показатель достигал уже 156,2 миллиарда, а в марте — 208,6 миллиарда.

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