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14:38, 28 мая 2025Наука и техника

Новый «летающий радар» китайских ВВС показали на фото

TWZ: Новый китайский самолет ДРЛОиУ KJ-3000 показали на фото
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: Weibo

Новый самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) KJ-3000, который построили для Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (ВВС НОАК), показали на фото. Об этом сообщает TWZ.

Очевидцы заметили «летающий радар» на одном из китайских аэродромов. На снимке виден обтекатель антенны радиолокационной станции, заправочная штанга и ряд небольших антенн. Также самолет получил небольшой воздухозаборник в хвостовой части. Автор допустил, что он нужен для охлаждения бортовой электроники KJ-3000.

В основе нового «летающего радара» лежит военно-транспортный самолет Y-20. Отмечается, что KJ-3000 может дополнить парк китайских KJ-2000, которые пока остаются самыми крупными самолетами этого типа в арсенале ВВС НОАК.

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«KJ-3000, с его эффективными двигателями и возможностью дозаправки в воздухе, должен обладать множеством преимуществ с точки зрения дальности полета и времени пребывания на дежурстве», — отметил автор.

Ранее в мае издание 19FortyFive писало, что ракеты класса «воздух-воздух» китайского истребителя пятого поколения Chengdu J-20 могут сбивать американские самолеты F-35 и F-22.

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