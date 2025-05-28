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16:30, 28 мая 2025Культура

Россиянам покажут документальный сериал о самой жестокой ОПГ в истории страны

На Beat Film Festival состоится премьера сериала «Общак. Главная ОПГ России»
Ольга Коровина

Изображение: Пресс-служба Okko

Онлайн-кинотеатр Okko выпустит новый документальный сериал «Общак. Главная ОПГ России» об одной из крупнейших преступных группировок мира. Премьера проекта состоится в рамках Beat Film Festival, который пройдет с 5 по 15 июня в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании.

Сообщается, что сериал расскажет об истории преступной группировки «Общак», с конца 1980-х до 2000-х державшей в страхе Дальний Восток России. Авторами идеи и продюсерами выступили Гавриил Гордеев и Владимир Тодоров, а рассказчиком сериала стал криминальный журналист, специальный корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин. Режиссерское кресло занял Владислав Кузнецов, а продюсерами проекта выступили Михаил Бородин, Анастасия Евтушенко и Антон Кораблев.

«Мы очень гордимся этим проектом. Нам удалось собрать палитру персонажей, получилась работа, передающая атмосферу. Идеальное предостережение от романтизации лихих 90-х. То, что происходило на Дальнем Востоке под властью ОПГ "Общак" — это и есть квинтэссенция самых страшных и мрачных страниц новейшей истории России», — сообщил продюсер по документальному контенту онлайн-кинотеатра Okko Владимир Тодоров.

Премьера сериала состоится в конкурсной программе «Док Индустрия» фестиваля документального кино Beat Film Festival, который пройдет с 5 по 15 июня в Москве. Билеты на сеанс, который будет сопровождать обсуждение с участием авторов «ОПГ Общак», можно приобрести на официальном сайте киносмотра.

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