Остатки криптовалют в кошельках россиян подсчитали

ЦБ: Остатки на криптокошельках россиян составили 827 миллиардов рублей

На конец марта 2025 года предполагаемые остатки криптовалют в кошельках россиян составили 827 миллиардов рублей. Об этом сообщается в информационно-аналитическом материале Банка России «Обзор финансовой стабильности», опубликованном на сайте регулятора.

Оказалось, что 62,1 процента этой суммы приходятся на биткоин, 22 процента — на эфириум, а 15,9 процента — на стейблкоины.

Одним из ключевых событий на рынке криптоактивов с IV квартала 2024 года по I квартал 2025-го ЦБ назвал взлом одной из крупнейших криптобирж, Bybit. Ущерб оценивает в 1,4 миллиарда долларов.

Кроме того, Банк России спрогнозировал, что поддержка индустрии криптовалютных активов со стороны новой администрации США может дополнительно усилить интерес глобальных инвесторов к этому рынку. Внедрение четких правил повысит прозрачность и безопасность стейблкоинов, что может привести к их более широкому распространению. Однако усиление регулирования в этой сфере будет означать рост санкционных рисков для российских компаний.

Ранее, 21 мая, курс биткоина дошел до исторических максимумов, преодолев отметку в 109 тысяч долларов. За сутки эта криптовалюта подорожала почти на 4 процента, а за месяц — на 23,25 процента.