Полицейские задержали стрелявшего из ружья через дверь своей квартиры россиянина

В Хакасии задержали стрелявшего из ружья через дверь своей квартиры мужчину

В Хакасии задержали стрелявшего из ружья через дверь своей квартиры мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство, совершенное с применением оружия») УК РФ.

По данным ведомства, вечером 27 мая в полицию Саяногорска поступило сообщение, что в квартире многоквартирного дома слышны выстрелы. Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия и установили, что на четвертом этаже стрелял 48-летний местный житель. Мужчина произвел через дверь квартиры не менее 20 выстрелов. В результате происшествия пострадал мусоропровод и входная дверь соседа.

После оценки ситуации полицейские приняли меры для обеспечения безопасности и попробовали установить контакт с мужчиной, находящимся в квартире, но ничего не получилось.

Министр внутренних дел по республике Владимир Генералов, который находился на месте происшествия, принял решение о силовой операции. При поддержке сотрудников СОБР мужчину задержали. У него было изъято два охотничьих карабина. Задержанного поместили в медицинское учреждение.

Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что выстреливший в заступившегося за девушек россиянина похититель продуктов выслушал приговор.