Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:07, 28 мая 2025Силовые структуры

После атаки дрона на машину жителя Курской области возбудили дело

СК возбудил дело по факту атаки дрона на машину жителя Курской области
Варвара Митина (редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Следователи возбудили уголовное дело из-за атаки украинского дрона на автомобиль с 42-летним жителем села Гончаровка Суджанского района Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Дело возбудили по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). По фрагментам беспилотного летательного аппарата будут назначены судебные экспертизы, уточнила Петренко.

По версии следствия, 6 мая украинские военные, используя FPV-дрон, атаковали гражданский автомобиль в селе Гончаровка. В результате водитель, который возвращался домой на своей машине, получил осколочные ранения.

Ранее беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал семейную пару.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский предложил Путину и Трампу сесть с ним за стол переговоров. Он согласен на встречу в любом формате при одном условии

    Хранилище ядерных отходов назвали одной из целью атаки беспилотников на Россию

    В Кремле оценили работу Киева над меморандумом по урегулированию конфликта

    Глава МИД Турции Фидан посетит Киев

    Стало известно о смерти россиянина из-за пакета в приграничной зоне

    Демонстрировавший нацистскую символику россиянин пойдет под суд

    Политолог назвал причины критики США в адрес ЕС из-за выборов в Польше

    Преследователь на самокате изрезал ножом российского боксера

    В Кремле допустили встречу Путина с Зеленским при одном условии

    Кремль ответил на предупреждение Трампа Путину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости