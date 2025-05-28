После атаки дрона на машину жителя Курской области возбудили дело

СК возбудил дело по факту атаки дрона на машину жителя Курской области

Следователи возбудили уголовное дело из-за атаки украинского дрона на автомобиль с 42-летним жителем села Гончаровка Суджанского района Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Дело возбудили по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). По фрагментам беспилотного летательного аппарата будут назначены судебные экспертизы, уточнила Петренко.

По версии следствия, 6 мая украинские военные, используя FPV-дрон, атаковали гражданский автомобиль в селе Гончаровка. В результате водитель, который возвращался домой на своей машине, получил осколочные ранения.

Ранее беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал семейную пару.