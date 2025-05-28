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15:56, 28 мая 2025Экономика

Пострадавшим от обстрелов ВСУ аграриям оказали финансовую помощь

Белгородские аграрии получили гранты на общую сумму в 95 миллионов рублей
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Пострадавшие от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) аграрии из Белгородской области получили финансовую господдержку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Местные фермеры и сельхозпроизводители получили гранты на общую сумму в 95 миллионов рублей. Финансовую помощь выделили для возобновления деятельности, приостановленной из-за неблагоприятной обстановки в приграничных районах граничащей с Украиной области.

К настоящему времени денежную поддержку успели получить в общей сложности 13 местных фермеров и агрохозяйств. Им предложили перенести свой бизнес и продолжить свою деятельность «в более безопасных муниципальных образованиях региона», резюмировали в пресс-службе правительства Белгородской области.

Губернатор региона Вячеслав Гладков, в свою очередь, заявил, что местные власти окажут необходимую поддержку пострадавшим аграриям, чтобы те смогли освоиться на новом месте. Этот процесс будет непростым, отметил глава области, так как фермерам придется привыкать к новой логистике. «Но мы постараемся помочь всеми теми ресурсами, которые есть в наших силах», — заключил он.

Наряду с Белгородской областью от массированных обстрелов ВСУ также пострадала Курская область. Во второй половине октября 2024 года заместитель главы региона Сергей Стародубцев оценил суммарный ущерб местным аграриям более чем в 100 миллиардов рублей. Вторжение украинских солдат, подчеркнул он, нанесло «серьезный удар» по всему агропромышленному комплексу региона. Пострадавшим аграриям власти пообещали оказать всю необходимую поддержку для возобновления бизнеса.

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