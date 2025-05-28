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15:29, 28 мая 2025Бывший СССР

Появилось видео с водружением флага у границ с Запорожской и Днепропетровской областей

Минобороны: ВС России взяли Зеленое Поле в ДНР
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
СюжетНаселение России:

Вооруженные силы (ВС) России взяли Зеленое Поле в Донецкой народной республике (ДНР). Видео с водружением флага в населенном пункте у границ с Запорожской и Днепропетровской областями опубликовало Минобороны России в своем Telegram-канале.

«Военнослужащие 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Зеленое Поле в ДНР», — сказано в публикации ведомства.

Сообщается также, что военнослужащие зачистили 460 зданий, полностью установили контроль над населённым пунктом и подняли флаги России.

Ранее стало известно о взятии под контроль села Константиновка. Этот населенный пункт находится на границе России и Украины, его население составляет около 240 человек.

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