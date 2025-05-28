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08:25, 28 мая 2025Россия

Появился кадр из атакованного БПЛА Зеленограда

Появилось фото из Зеленограда, где после атаки БПЛА загорелось здание технопарка
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Появилось фото из Зеленограда, где после атаки беспилотного летального аппарата (БПЛА) загорелось здание технопарка. Соответствующий кадр опубликовал Telegram-канал Zvezdanews.

Местные жители рассказали, что полностью выгорел припаркованный перед входом автомобиль. На первых этажах здания оказались выбиты окна, двери, поврежден фасад. Территория вокруг усыпана обломками и осколками стекла, отметили очевидцы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram об атаке беспилотников в Зеленограде. Он отметил, что в результате происшествия никто из горожан не пострадал. На месте падения обломков начали работу специалисты соответствующих служб.

Еще раньше силы ПВО уничтожили два беспилотника, летевших в сторону Москвы.

ЖЗЛ
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