Появился кадр из атакованного БПЛА Зеленограда

Появилось фото из Зеленограда, где после атаки БПЛА загорелось здание технопарка

Появилось фото из Зеленограда, где после атаки беспилотного летального аппарата (БПЛА) загорелось здание технопарка. Соответствующий кадр опубликовал Telegram-канал Zvezdanews.

Местные жители рассказали, что полностью выгорел припаркованный перед входом автомобиль. На первых этажах здания оказались выбиты окна, двери, поврежден фасад. Территория вокруг усыпана обломками и осколками стекла, отметили очевидцы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram об атаке беспилотников в Зеленограде. Он отметил, что в результате происшествия никто из горожан не пострадал. На месте падения обломков начали работу специалисты соответствующих служб.

Еще раньше силы ПВО уничтожили два беспилотника, летевших в сторону Москвы.