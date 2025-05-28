Система ПВО сбила еще два летевших в сторону Москвы БПЛА

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших в сторону российской столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Уничтожено еще два вражеских БПЛА, атаковавших Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр Москвы.
28 мая в период с 2:00 по 3:00 по мск Собянин еще трижды сообщал о сбитых беспилотниках. В этот период система ПВО поразила шесть, четыре и два БПЛА соответственно.