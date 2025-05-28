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02:41, 28 мая 2025Россия

Система ПВО вновь сбила летевшие на Москву БПЛА

Собянин: Система ПВО сбила еще 2 БПЛА, летевших на Москву
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших в сторону российской столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«ПВО Минобороны сбило еще два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

До того мэр Москвы сообщал, что средства ПВО вновь сбили летевшие на Москву БПЛА. Было поражено еще четыре беспилотника.

Ранее Минобороны России сообщило, что система ПВО в период с 21:00 27 мая по 0:00 28 мая (время по мск) сбила 112 БПЛА над рядом российских регионов.

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