Трамп раскритиковал премьера Мелони из-за Ирана

Трамп раскритиковал Мелони из-за нежелания поддержать США в конфликте с Ираном

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social вновь раскритиковал главу итальянского правительства Джорджи Мелони.

Причиной стало отсутствие поддержки со стороны Италии в противостоянии Вашингтона с Тегераном.

Американский лидер отметил, что США потратили на НАТО триллионы долларов, однако Италия и ее премьер-министр, по его словам, не проявляют готовности противодействовать Исламской Республике, которая представляет серьезную ядерную угрозу.

Трамп подчеркнул, что Америка десятилетиями защищала итальянских союзников, но в критический момент они не встали на защиту ни США, ни остального мира. Президент назвал такую позицию неприемлемой.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил об угрозе меморандуму о взаимопонимании с США. Он напомнил, что первый пункт, а именно «прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан», является ключевым элементом взаимных обязательств.