Предшествующая убийству вечеринка подростков в Иркутской области попала на видео

Предшествующая кровавой расправе вечеринка подростков в Иркутской области попала на видео. Кадрами делится Telegram-канал Babr Mash.

Сначала на видео появляются двое девочек-подростков, которые сидят за столом. Далее автор видео перемещает камеру по комнате, в которой не закончен ремонт и разбросаны вещи. Далее он показывает подростка, который смотрит в телефон. После появляются кадры с бутылками алкоголя и сока, а также лица радостных ребят, сидящих вокруг стола.

С 27 по 28 мая подростки с разрешения родителей отмечали день рождения одной из девочек в садоводстве в Байкальске. В какой-то момент один из участников праздника достал нож и напал на друзей. В результате четверо несовершеннолетних не выжили, еще четверо получили ранения, их госпитализировали. После нападения молодой человек устроил пожар в доме, но не смог из него выбраться.