«Шокирующая ситуация». Российский подросток зарезал знакомых на даче и поджег дом. Он мог сделать это из-за безответной любви

Подросток мог устроить резню в иркутском Байкальске из-за отказа в интиме

В Байкальске Иркутской области 17-летний подросток напал с ножом на своих друзей, которые собрались на даче по случаю дня рождения. В результате четверо несовершеннолетних погибли, еще четверо получили ранения, их госпитализировали. После нападения молодой человек устроил пожар в доме, но не смог из него выбраться и погиб.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Покушение на убийство двух и более лиц» УК РФ. Сейчас специалисты работают на месте происшествия и устанавливают все детали случившегося.

Губернатор рассказал подробности нападения на подростков

Глава Иркутской области Игорь Кобзев поделился подробностями о произошедшем. Он сообщил, что в результате резни и пожара погибли пятеро несовершеннолетних, еще четверо находятся в больнице.

Ребята с разрешения родителей компанией отмечали день рождения в садоводстве в Байкальске. В какой-то момент один из участников достал нож и начал нападать на подростков Игорь Кобзев Губернатор Иркутской области

По поручению Кобзева в регионе создали оперативный штаб. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, заместитель губернатора Вячеслав Эглит и заместитель председателя правительства региона Валентина Вобликова, а также министр здравоохранения региона Андрей Модестов с командой психологов, глава минобразования Максим Парфенов, глава минсоцразвития Владимир Родионов и уполномоченный по правам ребенка Татьяна Афанасьева.

Глава Иркутской области выразил соболезнования родным и близким погибших детей и пообещал помочь семьям погибших и пострадавших.

Сейчас необходимо оказать любую возможную помощь выжившим детям, а также близким погибших. Это действительно шокирующая ситуация. Ни в коем случае мы не оставим родителей один на один с этой бедой. Семьям погибших и пострадавших окажем всестороннюю помощь Игорь Кобзев Губернатор Иркутской области

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Глава Байкальска Василий Темгеневский объявил в городе трехдневный траур. Он также выразил скорбь по погибшим и соболезнования их родным и близким.

Объявляется трехдневный траур в Байкальском городском поселении 28, 29 и 30 мая 2025 года Василий Темгеневский Глава Байкальска

Погибшим подросткам было от 13 до 16 лет

Подростки собрались на даче на территории СНТ «Горный Байкал», чтобы отметить день рождения подруги. Празднование проводилось с разрешения родителей несовершеннолетних. По словам сестры одного из ребят, всего на празднике было 14 человек. Часть из них остались ночевать, другие ушли домой.

По предварительной информации, резню на даче устроил 17-летний Михаил. Он забегал в домики, где разместились друзья, и бил их ножом. Его жертвами стали подростки в возрасте от 13 до 16 лет. Так, от рук приятеля погибли 13-летний Николай, 14-летние Вадим и Ойбек, а также 16-летняя Полина. Парень напал на них, когда они уже спали.

Еще четверо подростков получили ранения. Им удалось убежать от вооруженного приятеля. По информации Babr Mash, двое из них находятся в реанимации, состояние еще двоих медики оценивают как удовлетворительное. У одной девушки порезаны горло и рука, она в глубоком шоке. Еще одного парня, раненного в горло, прооперировали. Его планируют перевести на лечение в областной центр.

Сам Михаил, как пишет Shot, открыл газ и взорвал дом после того, как увидел приехавших на место полицейских. Молодой человек не смог выбраться из огня и погиб. По словам знакомых, мальчик профессионально занимался спортом. Его фото было опубликовано в сети.

По информации Shot, все погибшие и пострадавшие учились в одной школе в Байкальске. Ни у кого из них не было проблем с оценками, никто не состоял на учете в ПДН.

Одна из раненых притворилась мертвой, чтобы спастись

Одна из девочек, которую ударил ножом Михаил, притворилась мертвой, чтобы выжить. Когда парень ушел в другое помещение, Вероника выбежала на улицу и добралась до соседей, которые вызвали полицию.

Еще одна девочка смогла спастись за несколько минут до взрыва в доме. Она до последнего пряталась в помещении, но, увидев, как Михаил открывает газ, решила бежать.

Причиной трагедии могла стать безответная любовь

Напавший на друзей подросток был безответно влюблен в 15-летнюю Настю, по случаю дня рождения которой устроил вечеринку на даче, принадлежавшей его семье, — то есть все подростки были в гостях у устроившего расправу.

Вечером после праздника молодой человек начал приставать к девушке, но та отвергла его. Подросток все равно продолжал проявлять настойчивость, и за девушку вступились ее друзья. Предварительно, это и стало причиной расправы: в какой-то момент Михаил взял канцелярский нож и напал на гостей вечеринки.

Однако в региональном следственном управлении Следственного комитета России не подтвердили «Ленте.ру» такую причину произошедшего.

Отец Насти также заявил, что забрал дочь с дачи еще до начала резни — до 23 часов 27 мая. По его словам, дома девочка сразу же легла спать.