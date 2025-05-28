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10:10, 28 мая 2025Россия

Появились подробности о резне на подростковой вечеринке в Иркутской области

Праздновавшая день рождения на даче в Байкальске девочка уехала до начала резни
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Babr Mash

Девочка, чей день рождения праздновали подростки на даче в Байкальске Иркутской области, уехала оттуда до начала резни. Такие подробности появились в Telegram-канале Babr Mash.

Отец российской школьницы рассказал изданию, что забрал ее до 23 часов 27 мая. По словам мужчины, девочка сразу же легла спать.

До этого стало известно, что напавший с ножом на подростков 17-летний участник вечеринки хотел вступить в интимную связь с именинницей. Девочка ответила ему отказом. Юноша рассвирепел, его пытались успокоить сверстники, находившиеся в доме.

Позже отвергнутый старшеклассник взял канцелярский нож и напал с ним на товарищей. Четверым несовершеннолетним он нанес смертельные раны, еще четверо попали в больницу. После юноша поджег дом, сам он не спасся из огня.

О случившемся в Иркутской области стало известно в ночь на среду, 28 мая. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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