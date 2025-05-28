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10:49, 28 мая 2025Силовые структуры

Пытавшегося отравить животных в Московском зоопарке нашли благодаря камерам

ТАСС: Полиция смогла найти пытавшегося отравить животных москвича по камерам
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Мужчина попытался отравить животных в Московском зоопарке

Фото: Telegram-канал Прокуратуры г. Москвы

Сотрудники полиции смогли найти мужчину, который пытался отравить животных в Московском зоопарке, благодаря камерам видеонаблюдения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В ходе поиска силовики изучили записи с камер и задержали злоумышленника.

Ранее МВД сообщило, что задержанным оказался 43-летний москвич. По предварительной информации, он бросил смертельно опасные для животных таблетки в вольеры в столичном зоопарке, чтобы отравить рысей и леопардов. Мужчину уже доставили в отдел.

Все произошло 27 мая. Мужчина, находясь в Московском зоопарке, целенаправленно бросил в вольер с животными таблетки. К счастью, сотрудники зоопарка своевременно убрали их и отправили на экспертизу.

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