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21:06, 27 мая 2025Россия

Мужчина попытался отравить животных в Московском зоопарке

Неизвестный попытался отравить рысей и леопардов в Московском зоопарке
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В Московском зоопарке неизвестный мужчина попытался отравить рысей и леопардов. Об этом сообщила гендиректор зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

Отмечается, что злоумышленник целенаправленно бросил в вольер с животными таблетки. Сотрудники зоопарка своевременно заметили посторонние предметы и забрали их. Мужчина попал на камеры наблюдения, его ищут.

«Это не случайность, не шалость — это осознанное, хладнокровное покушение на жизнь животных, находящихся под нашей защитой. Мы сделаем все возможное, чтобы преступник был найден и ответил перед судом», — подчеркнула Акулова.

По ее словам, сейчас в зоопарке проводится дополнительная проверка вольеров. Таблетки отправлены на экспертизу.

Ранее сообщалось, что как минимум 13 человек пострадали в результате удара молнии по зоопарку во Франции. Среди пострадавших четверо детей.

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