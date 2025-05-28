Рогов заявил об окружении российскими военными ВСУ в ДНР

Рогов: Бойцы ВСУ попали в окружение в селах Новополь и Зеленое Поле в ДНР

Российские военные окружили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР) у границ с Запорожской областью. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Группировка боевиков ВСУ в селах Новополь и Зеленое Поле попала в оперативное окружение. Сейчас противник отброшен в западную часть сел, маршруты снабжения и ротации перерезаны и находятся под огневым контролем наших войск», — рассказал Рогов.

Он уточнил, что бои за данные населенные пункты ведут подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил (ВС) России.

Ранее стало известно о прорыве российских ВС под Волчанском в Харьковской области. В результате их действий ВСУ отступили с потерями.