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09:04, 28 мая 2025Бывший СССР

Рогов заявил об окружении российскими военными ВСУ в ДНР

Рогов: Бойцы ВСУ попали в окружение в селах Новополь и Зеленое Поле в ДНР
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные окружили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР) у границ с Запорожской областью. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Группировка боевиков ВСУ в селах Новополь и Зеленое Поле попала в оперативное окружение. Сейчас противник отброшен в западную часть сел, маршруты снабжения и ротации перерезаны и находятся под огневым контролем наших войск», — рассказал Рогов.

Он уточнил, что бои за данные населенные пункты ведут подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил (ВС) России.

Ранее стало известно о прорыве российских ВС под Волчанском в Харьковской области. В результате их действий ВСУ отступили с потерями.

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