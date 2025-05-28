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08:26, 28 мая 2025Бывший СССР

Стало известно о рывке ВС России под Волчанском

Марочко: ВС России совершили рывок в Тихом под Волчанском, поэтому ВСУ отступили
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

ВС России после огневого налета на позиции противника смогли совершить рывок в населенном пункте Тихое под Волчанском в Харьковской области. Это заставило Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступить, понеся потери, заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, его цитирует РИА Новости.

«В ходе боестолкновения украинские боевики утратили занимаемые позиции и, понеся потери, отступили в район Волчанских Хуторов», — уточнил военный эксперт, ссылаясь на собственные источники.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что главной задачей российских военных под Волчанском в Харьковской области является создание буферной зоны. Это подорвет оборону противника, снизит его логистические возможности по переброске войск и техники.

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