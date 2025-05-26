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06:00, 27 мая 2025Бывший СССРЭксклюзив

Названа главная задача российских военных в Харьковской области

Полковник Матвийчук предрек серьезные бои за Волчанск
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Главная задача российских военных под Волчанском в Харьковской области — создать буферную зону, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Волчанск, Липцы — это все харьковское направление. И контроль там полностью подрывает оборону противника, снижает логистические возможности по переброске войск и техники, — объяснил Матвийчук. — Кроме того, это обеспечивает выполнение такой задачи как создание буферных зон на приграничных территориях».

Полковник также добавил, что бои под Харьковом, как ожидается, будут достаточно серьезными, потому что противник уже перебросил туда большие резервы.

«В начале мая туда перебросили несколько сформированных дивизий. Но противник уже понес большие потери, и они продолжают увеличиваться. Теряют и позиции, и людей, и технику», — сказал военный.

Ранее стало известно, что ВС России существенно продвинулись в черте Волчанска Харьковской области. Как сообщается, российские войска успешно наступают в восточной части Волчанска. Также известно и о продвижении сил в сторону Купянска.

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