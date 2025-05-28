Россия договорилась о взаимной отмене виз с одной страной Ближнего Востока

Россия договорилась о взаимной отмене виз с Иорданией

Россия договорилась о взаимной отмене виз Иорданией — распоряжение о заключении соответствующего соглашения подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Оно опубликовано на официальном портале правовой информации.

По данным ТАСС, от оформления виз освободят соотечественников, которые захотят поехать в эту страну Ближнего Востока не более чем на 30 дней. При этом суммарный срок такого пребывания не должен быть больше 90 дней в течение года.

Сейчас россиянам оформляют визы в Иорданию сроком действия до одного месяца по прибытии в аэропорт. Ее стоимость — 40 динаров (около 4,4 тысячи рублей).

О том, что Россия запланировала ввести безвизовый режим с Иорданией, сообщалось в сентябре 2024 года. Тогда отмечалось, что две страны почти завершили процесс согласования.