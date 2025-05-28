Россиянам назвали пять опасных предметов в машине летом

Автоэксперт Бахарев: Зажигалки и пауэрбанки опасно оставлять в машине в жару

Летом в машине опасно оставлять некоторые вещи — они могут сломаться или взорваться. Пять предметов, которые всегда нужно забирать с собой из машины в жару, назвал автоэксперт Владимир Бахарев, пишет «Абзац».

В основном речь идет о легко воспламеняющихся предметах. «Зажигалки, оставленные на приборной панели, очень часто взрываются. Также нужно обязательно забирать с собой любые батареи, пауэрбанки и гаджеты, которые перегреваются, начинается химическая реакция, что приводит к серьезным неприятностям», — пояснил специалист.

Лекарства в жару тоже не стоит держать в автомобиле. Они могут испортиться, изменить свой состав и действие на организм.

Ранее московских водителей предупредили о погодной аномалии. В ближайшие дни воздух в столице прогреется до плюс 30 градусов, в связи с чем автомобилистам посоветовали не оставлять машины на солнце и не запирать в них животных и детей.