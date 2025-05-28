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15:03, 28 мая 2025Силовые структуры

Россиянин избил друга из-за шутки над стрижкой его жены и был осужден

В Тюмени мужчина избил друга из-за шутки над стрижкой жены, суд вынес приговор
Варвара Митина (редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Тюмени суд приговорил к лишению свободы условно с испытательным сроком два года местного жителя, который избил друга из-за шутки над стрижкой его жены. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Объединенной пресс-службе судов области.

Тюменца признали виновным по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

По версии следствия, осужденный вместе с супругой был в гостях у приятеля. Во время застолья потерпевший пошутил на тему стрижки жены подсудимого и прикоснулся к ее волосам. Осужденному это не понравилось, он разозлился и вышел на улицу, затем к нему вышел приятель.

Мужчины начали спорить, а потом осужденный несколько раз ударил товарища кулаками по лицу. Экспертиза показала, что здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред.

Ранее в Верхней Пышме подросток ударил 12-летнего одноклассника ножом.

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