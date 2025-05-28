Российский регион утвердил рекордную выплату для новобранцев СВО

В ХМАО выплату при заключении контракта с Минобороны увеличили до 3,2 млн рублей

Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) утвердили выплату для добровольцев специальной военной операции (СВО) в увеличенном размере. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».

Выплату будут получать новобранцы спецоперации. Ее размер с учетом федеральной выплаты составил 3,2 миллиона рублей. Это рекордный показатель среди всех российских регионов, утверждает издание.

Отмечается, что выплату увеличили сразу на 450 тысяч рублей. Таким образом, с учетом минимальной зарплаты в зоне СВО новобранцы из ХМАО за год службы получат по меньшей мере 5,7 миллиона рублей.

Ранее выплату новобранцам СВО увеличили в Бурятии. Ее подняли сразу на 60 процентов — с одного миллиона до 1,6 миллиона рублей.