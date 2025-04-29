В российском регионе увеличили выплату новобранцам СВО

В Бурятии увеличили выплату новобранцам СВО до 1,6 миллиона рублей

В Бурятии увеличили выплату новобранцам специальной военной операции (СВО) на Украине до 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в администрации российского региона.

Ранее единовременная выплата при заключении контракта с Минобороны для отправки на фронт в республике составляла 1 миллион рублей. Теперь ее увеличили еще на 600 тысяч рублей.

Уточняется, что выплата выросла в том числе за счет предприятий. Так, один миллион рублей платят региональные власти, еще 400 тысяч рублей — это федеральная выплата, а 200 тысяч рублей будут поступать на счет новобранцев от местного бизнеса.

Ранее в Волгоградской области увеличили выплату для желающих отправиться на СВО военнослужащих. Ее размер составил 1,7 миллиона рублей.