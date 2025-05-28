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05:31, 28 мая 2025Путешествия

Российский турист раскрыл ночные увлечения девушек на Ибице

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Nacho Doce / Reuters

Россиянин побывал на Ибице, Испания, и понаблюдал за ночной жизнью острова. Он рассказал, чем увлекаются местные девушки в темное время суток в своем блоге на платформе «Дзен».

Российский турист отметил, что ночью все женщины на Ибице надевают мини-юбки с кожаными сапогами и в таком виде отправляются в ближайшие рестораны, ведь главное развлечение островитянок ночью — вкусно поесть. «Не зря же в кафе по ночам нет свободных мест — местные красавицы любят ночные перекусы», — написал блогер.

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Особой фишкой курорта турист назвал очереди — они бывают днем на причалах, а ночью большим спросом пользуются такси. «Испанские девушки ночью много ездят. Люди могут провести полчаса в ожидании свободной машины. Остров относительно небольшой, а желающих очень много», — рассказал путешественник.

Еще одно увлечение испанок — они повсеместно используют электронные сигареты во время ночных прогулок. «Многие девушки дымили этими штуковинами и в кафе, и в барах, и просто на каждом углу», — заметил мужчина.

Ранее он побывал в Таиланде и рассказал, как местные официантки раскручивают мужчин на деньги. Он отметил, что задача девушек не просто разносить напитки, но и «ловить» посетителей.

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