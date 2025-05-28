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08:02, 28 мая 2025Из жизни

Самая популярная порнозвезда рассказала о своей мечте

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Ethan Miller / Getty Images

Американская порнозвезда Анджела Уайт рассказала, что хотела бы заниматься сексом в космосе. Об этом сообщает сайт news.com.au.

По словам Уайт, недавно получившей две премии Pornhub Awards, в том числе в номинации «Самая популярная порноактриса», ей нравится сама идея секса в невесомости. Она предположила, что он похож на секс под водой, а некоторые позы в такой ситуации приобретут комические черты.

«Меня это так увлекает и будоражит», — призналась Уайт. Она понимает, что ее мечта нереалистична, но ничего не может с собой поделать. По ее словам, если секс в космосе будет недостижим, она попробует найти другой способ испытать невесомость.

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