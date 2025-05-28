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04:36, 28 мая 2025Россия

Собянин сообщил о еще четырех сбитых БПЛА

Собянин: Система ПВО сбила еще 4 летевших на Москву БПЛА
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 28 мая сбила еще четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших на российскую столицу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«ПВО Минобороны продолжает отражать налет вражеских беспилотников (...) По предварительной информации серьезных повреждений и пострадавших нет», — написал Собянин.

Мэр Москвы отметил, что на месте падения обломков БПЛА работают сотрудники экстренных служб.

Ранее момент уничтожения БПЛА в подмосковном Домодедово попал на видео. Местные жители сообщили, что слышали не менее двух взрывов.

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