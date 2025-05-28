Российский военкор заявил о появившейся в ходе СВО особой тактике

Военкор Коц: На СВО у погранвойск появилась тактика отделений мобильных действий

За время проведения специальной военной операции (СВО) российские погранвойска разработали новую тактику — применение отделений мобильных действий (ОМД). О появившейся у пограничников особой тактике заявил в Telegram российский военкор Александр Коц.

Как рассказал журналист, тактика заключается в применении особых подразделений, которые по приказу выдвигались бы на самые проблемные участки границы.

«Отдельного упоминания стоит разработанная в ходе СВО тактика ОМД (...) По сути, это "пожарные команды" с различным вооружением, которых бросают затыкать самые угрожаемые участки границы», — сообщил о достижении пограничников Коц.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил о возможном изменении тактики у всех Сухопутных войск России после назначения на должность нового главкома генерал-полковника Андрея Мордвичева.