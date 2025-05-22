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13:13, 22 мая 2025Россия

В России предрекли изменения тактики СВО после назначения нового главкома Сухопутных войск

Военный эксперт Кнутов: Стоит ожидать некоторых изменений в Сухопутных войсках
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

С назначением на должность нового главкома Сухопутных войск генерал-полковника Андрея Мордвичева стоит ожидать некоторых изменений. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов, его слова приводит «Взгляд».

Как предрек Кнутов, в первую речь следует ждать кадровых перестановок. При этом, по словам эксперта, это нормальный процесс, у которого не следует искать какой-либо подоплеки. «Когда в должность вступает новый главком, естественно, он собирает свою команду — проверенных людей, понимающих его с полуслова. На это нужно смотреть трезво и не искать каких-то подводных течений», — заявил Кнутов.

Также, по его словам, возможны изменения в тактике Сухопутных войск в ходе СВО.

Каждые три-четыре месяца обновляются тактические приемы, меняется вооружение. В условиях боевых действий важна гибкость, скорость принятия решений на основе обстановки. И на мой взгляд, Мордвичев обладает этими качествами

Юрий Кнутов

Ранее сегодня, 22 мая, сообщалось, что глава Минобороны России Андрей Белоусов вручил Андрею Мордвичеву штандарт и представил личному составу как главкома Сухопутных войск.

ЖЗЛ
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