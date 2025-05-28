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04:12, 28 мая 2025Экономика

Спрогнозирован рост средних зарплат до 100 тысяч рублей

«Известия»: Средние зарплаты к концу 2025 года могут вырасти до 100 тысяч рублей
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Средняя зарплата в России к концу 2025 года может вырасти до 100 тысяч рублей до вычета налогов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков.

Эксперты отметили, что за год этот показатель увеличится на 12 процентов, поскольку в начале текущего года средняя зарплата составляла почти 89 тысяч рублей. При этом за прошлый среднее жалованье увеличилось быстрее — на 18 проценто.

По данным «Известий», в настоящее время средняя зарплата превышает 100 тысяч рублей в сферах IT и связи, добычи полезных ископаемых, научной и технической деятельности, строительстве, финансах и страховании, транспортировке и хранении.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что безработица в России по методологии Международной организации труда (МОТ) вернулась к рекордно низкому уровню. В последние годы уровень безработицы в России регулярно ставит антирекорды.

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