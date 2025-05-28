Сразу два редких природных явления смогли наблюдать жители российского региона

Серебристые облака и северное сияние озарили небо над Рязанью

В ночь на 27 мая жители Рязани стали свидетелями сразу двух редких природных явлений, несвойственных средней полосе: над северной частью горизонта появились серебристые облака, а также наблюдалось полярное сияние. Об этом сообщается в Telegram-канале RZNASTRO.

Серебристые облака — это самые высокие облака в атмосфере Земли, формирующиеся на высоте 80–90 километров. Они состоят из мельчайших ледяных кристаллов и становятся видимыми в сумерках, когда Солнце уже за горизонтом, но его лучи еще освещают верхние слои атмосферы. Их характерный голубовато-серебристый цвет и свечение делают их особенно заметными в ночное время.

Появление таких облаков связано с летним периодом, когда в верхних слоях атмосферы создаются условия для образования ледяных кристаллов.

Кроме того, в ту же ночь над Рязанской областью было зафиксировано полярное сияние. Это явление, обычно характерное для северных широт, стало возможным благодаря повышенной солнечной активности, вызвавшей геомагнитные возмущения в атмосфере Земли. В результате заряженные частицы, взаимодействуя с магнитным полем планеты, вызвали свечение в верхних слоях атмосферы, которое и наблюдали жители региона.

Подобные явления — редкость для центральной части России, и их одновременное появление делает минувшую ночь особенной для астрономов и любителей.

Ранее падение редкого метеора, так называемого грейзера, удалось снять на видео — природное явление смогли зафиксировать камеры Крымской обсерватории.