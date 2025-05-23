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13:36, 23 мая 2025Моя страна

В России сняли на видео падение редкого метеора

Падение редкого грейзера над Крымом попало на видео
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Падение редкого метеора, так называемого грейзера, удалось снять на видео — природное явление смогли зафиксировать камеры Крымской обсерватории, передает РИА Новости.

Автор ролика — научный сотрудник Сергей Назаров. Видео было опубликовано в его Youtube-канале.

Отмечается, что грейзер совершил впечатляющий путь практически через все небо — он пересек небосвод, оставив след длиной около 170 градусов.

Его яркость составила примерно минус первой звездной величины. Небесное тело находилось на высоте около 100 километров над поверхностью Земли.

Ранее в волгоградском планетарии сообщили, что 22 апреля в российском регионе пройдет необычная ночь с падающими звездами.

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