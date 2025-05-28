Средневековое селение со склепами возродят в российском регионе

Историческое селение с башнями и склепами решили возродить в Ингушетии. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на НИИ региона.
Речь идет о средневековом поселении Фуртоуг в Джейрахском районе, которое находится в горах. Там осталось множество объектов древней ингушской архитектуры: боевая и жилые башни, склеповые могильники, мавзолей Дуго Ахриева и святилище Дик-Сели.
Предложение восстановить Фуртоуг в ближайшее время передадут в правительство Ингушетии.
Ранее в кавказском регионе нашли следы древнего протогорода. Каменные стены протяженностью около двух километров обнаружили в Галгаевском ущелье вдоль реки Ахк-Хий.