Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:20, 28 мая 2025Моя страна

Средневековое селение со склепами возродят в российском регионе

В Ингушетии возродят историческое селение с башнями и склепами
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: ГКУ «Джейрахско-Ассинcкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник»

Историческое селение с башнями и склепами решили возродить в Ингушетии. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на НИИ региона.

Речь идет о средневековом поселении Фуртоуг в Джейрахском районе, которое находится в горах. Там осталось множество объектов древней ингушской архитектуры: боевая и жилые башни, склеповые могильники, мавзолей Дуго Ахриева и святилище Дик-Сели.

Предложение восстановить Фуртоуг в ближайшее время передадут в правительство Ингушетии.

Ранее в кавказском регионе нашли следы древнего протогорода. Каменные стены протяженностью около двух километров обнаружили в Галгаевском ущелье вдоль реки Ахк-Хий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России раскрыли детали второго раунда переговоров с Украиной

    Сын высокопоставленного чиновника из Дагестана на «Ладе» насмерть сбил 13-летнюю девочку

    В России пообещали наращивать мощь ударов по Украине

    Перечислены провоцируемые алкоголем серьезные заболевания

    Бывшему ректору российского вуза вынесли многолетний приговор за расправу в 90-х

    В МИД прокомментировали сообщения о вывозе в Азербайджан гражданина России

    Россиянам назвали пять опасных предметов в машине летом

    В России захотели запретить продажу игрушек Лабубу

    Женщина отдохнула на пляже под палящим солнцем и изменилась до неузнаваемости

    Симоньян назвала одну из главных скреп России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости