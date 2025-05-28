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08:02, 28 мая 2025Интернет и СМИ

Стало известно об унынии в Европе перед саммитом НАТО из-за Трампа

Hill: Союзники по НАТО перед саммитом опасаются развала альянса из-за Трампа
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Союзники Соединенных Штатов по НАТО пребывают в унынии перед саммитом альянса, опасаясь, что американский лидер Дональд Трамп может развалить союз. О таких настроениях в Европе сообщает издание Hill.

«Настроения не связаны в первую очередь с угрозами Трампа отнять Гренландию у Дании силой, если это потребуется, или сделать Канаду 51-м штатом США. Эти заявления, несомненно, были глубоко оскорбительными для обоих союзников по НАТО», — говорится в материале.

Тем не менее, наибольшее беспокойство у европейских стран вызывает то, что они фактически остались без лидера в период уязвимости. Одновременно с этим в Белом доме не могут определиться с будущим альянса, на который десятилетиями полагалась вся внешняя политика Запада.

«Они опасаются, что президент Трамп в порыве досады, подобной той, что охватила его во время унижения Владимира Зеленского в Овальном кабинете, может перевернуть геополитическую шахматную доску и уйти», — резюмируется в статье.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте испугался раскола по Украине на саммите НАТО. Участие Киева во всей программе встречи остается под вопросом.

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