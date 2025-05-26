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13:51, 26 мая 2025Мир

Генсек НАТО испугался раскола по Украине на саммите альянса

NYT: Рютте хочет не допустить раскола по Украине на саммите НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте хочет, чтобы ежегодный саммит НАТО в июне был коротким и приятным, чтобы не допустить открытого раскола по вопросу Украины. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов.

Как отмечает издание, две вещи могут затруднить задачу для Рютте. Во-первых, президент США Дональд Трамп, который, как ожидается, примет участие в саммите, находится в противоречиях с союзниками по поводу будущего Украины. Во-вторых, сама Украина хочет вступить в НАТО, чему Трамп противостоит.

«Роль Украины на саммите остается неопределенной, не в последнюю очередь из-за пренебрежительного отношения г-на Трампа к президенту [Украины] Владимиру Зеленскому, который, вероятно, также будет присутствовать», — говорится в материале.

Уточняется, что не ясно, будет ли Зеленский приглашен на главный ужин по случаю открытия форума. Кроме того, собеседники издания предположили, что на этом саммите не будет заседания Совета НАТО-Украина.

Ранее старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Примакова Александр Камкин заявил, что Европа не справится с нынешним объемом поддержки Украины без США. Однако он отметил, что Европейский союз сегодня активно строит новые оборонные заводы.

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