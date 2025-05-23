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12:09, 23 мая 2025МирЭксклюзив

Способность ЕС поддерживать Украину без США оценили

Политолог Камкин: Европа без США не сможет полностью поддерживать Украину
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСаммит G7

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Европа не справится с нынешним объемом поддержки Украины без США, но Европейский союз (ЕС) сегодня активно строит новые оборонные заводы, считает политолог-германист, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Примакова Александр Камкин. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Если американцы прекратят финансирование поддержки, то Европа, конечно, полностью с тем объемом, который поставлялся до сих пор, справится не сможет. Что могут сделать американцы? Они могут сказать, что мы финансы не даем, но наше вооружение, боеприпасы купить и отдать мы вполне можем», — сказал Камкин.

Он отметил, что действия президента США Дональда Трампа носят ситуативный и непредсказуемый характер, поэтому, как будет развиваться переговорный процесс, абсолютно не ясно.

«Для осуществления давления на Россию вполне возможно, что американцы пойдут на продолжение поставок либо на их финансирование. Скорее всего, Европа, естественно, с таким объемом не справится в нынешнем виде», — уточнил Камкин, добавив, что оборонные заводы в Европе закладываются с удвоенной скоростью.

Ранее газета The New York Times предположила, что разногласия между США и странами Европы по вопросам поддержки Украины могут обостриться в июне — на предстоящих саммитах «Большой семерки» (G7) и НАТО. Саммит G7 запланирован на 15–17 июня и пройдет в Канаде, а встреча лидеров НАТО состоится 25–26 июня в Гааге. В повестке последнего — обсуждение дальнейшей помощи Украине, а также меры давления на Россию.

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