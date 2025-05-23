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10:01, 23 мая 2025Мир

На Западе оценили будущее поддержки Украине

NYT: Разногласия между США и Европой по Украине могут обостриться на саммитах
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетСаммит G7

Фото: Mathieu Belanger / Reuters

Разногласия между США и странами Европы по вопросам поддержки Украины могут обостриться в июне — на предстоящих саммитах «Большой семерки» (G7) и НАТО. Об этом сообщает The New York Times.

«Разногласия между американцами и европейцами по поводу поддержки Украины, скорее всего, достигнут апогея на двух почти следующих друг за другом саммитах», — сказано в сообщении.

Саммит G7 запланирован на 15–17 июня и пройдет в Канаде, а встреча лидеров НАТО состоится 25–26 июня в Гааге. В повестке последнего — обсуждение дальнейшей помощи Украине, а также меры давления на Россию.

Ранее США выступили против включения в итоговое заявление встречи министров финансов G7 пункта о дальнейшей поддержке Украины.

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