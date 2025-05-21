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08:44, 21 мая 2025Мир

США выступили против поддержки Украины

Politico: США выступают против поддержки Украины в заявлении G7
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

США выступают против включения в итоговое заявление встречи министров финансов «Большой семерки» (G7) пункта о дальнейшей поддержке Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

«США против включения "дальнейшей поддержки" Украины в заявление G7, которое вырабатывается министрами финансов в Канаде», — говорится в сообщении.

Кроме того, по информации издания, Вашингтон также отказалался от использования формулировки «незаконная» в отношении специальной военной операции России на территории Украины.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что конфликт на Украине имеет только дипломатическое решение. «Нет военного решения для этого кризиса. Он обязан закончиться переговорами», — сказал он.

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