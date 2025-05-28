Сын Трампа сыронилизировал над публичными выступлениями Харрис

Сын Трампа обещал отдать криптокошелек, если Харрис расскажет про блокчейн

Сын президента США Дональд Трамп-младший заявил, что готов отдать весь свой криптокошелек, если бывшая вице-президент страны Камала Харрис попыталась объяснить технологию блокчейн. Его слова приводит РИА Новости.

Отмечается, что сын американского главы выразил уверенность в том, что такая попытка объяснений оказалась бы «величайшим словесным салатом» в истории самой чиновницы.

«Это было бы тридцать минут объяснений ни о чем. Полная катастрофа», — сыронилизировал он.

1 мая Камала Харрис заявила, что американцам необходимо объединиться для противостояния президенту США Дональду Трампу и не отдаляться друг от друга.