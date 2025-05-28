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06:23, 28 мая 2025Интернет и СМИ

Сын Трампа сыронилизировал над публичными выступлениями Харрис

Сын Трампа обещал отдать криптокошелек, если Харрис расскажет про блокчейн
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп-младший

Дональд Трамп-младший. Фото: Ken Cedeno / Reuters

Сын президента США Дональд Трамп-младший заявил, что готов отдать весь свой криптокошелек, если бывшая вице-президент страны Камала Харрис попыталась объяснить технологию блокчейн. Его слова приводит РИА Новости.

Отмечается, что сын американского главы выразил уверенность в том, что такая попытка объяснений оказалась бы «величайшим словесным салатом» в истории самой чиновницы.

«Это было бы тридцать минут объяснений ни о чем. Полная катастрофа», — сыронилизировал он.

1 мая Камала Харрис заявила, что американцам необходимо объединиться для противостояния президенту США Дональду Трампу и не отдаляться друг от друга.

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