Цены на газ на Украине превысили европейские

ExPro Daily Gas: Цены на природный газ на Украине достигли максимума за 2 года

Цены на природный газ на Украине достигли рекорда за два года, достигнув максимальных значений — 23 тысячи гривен (553 доллара) за кубометр. Такие данные приводит издание ExPro Daily Gas.

Уточняется, что в конце апреля расценки на украинском рынке впервые за год превысили спотовые цены на этот вид топлива в Европе. Аналитики полагают, что причина кроется в значительном преимуществе спроса над предложением. Так, рост цен вызвал, в том числе, уход «Укрнафты», когда правительство приняло решение об обязательной продаже газа компанией по фиксированной цене для бытовых потребителей. Также влияние оказало увеличение спроса и со стороны потребителей и со стороны государственных компаний.

Ранее замглавы энергетического комитета Верховной Рады Алексей Кучеренко заявил, что российский газ в каком-то объеме продолжает поступать на Украину, хотя закупка идет только через Европу. Уточняется, что Киев не заявлял о нежелании использовать газ российского происхождения, речь шла исключительно о контрактах с «Газпромом».