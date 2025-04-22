Украинский депутат рассказал о покупке российского газа в Европе

Депутат Рады Кучеренко рассказал о покупке в Европе газа из «Турецкого потока»

Российский газ в каком-то объеме продолжает поступать на Украину, хотя республика закупает топливо только через Европу. Об этом рассказал первый замглавы энергетического комитета Верховной рады Алексей Кучеренко, передает РИА Новости.

Он объяснил, что газовый рынок в Европе общий, поэтому выяснить какие молекулы прошли через газопровод «Турецкий поток», откуда газ поступает в Венгрию и Сербию, невозможно.

«Мы не знаем, какой газ мы де-факто покупаем. К сожалению, вынужден разочаровать, мы точно покупаем российский газ, который поступает через "Турецкий поток"», — объяснил он в эфире телемарафона.

Речи о признании закупок российского газа идти не может, поскольку Киев не заявлял о нежелании использовать газ российского происхождения, речь шла исключительно о контрактах с «Газпромом». В том числе в прошлые годы «Нафтогаз» с помощью обратного реверса вел поставки российского газа, который на тот момент уже принадлежал европейским компаниям.

Украина отказалась от продления контракта с «Газпромом» на транзит газа в Европу, поэтому с 1 января 2025 года поставки остановились. Киев не исключал продолжение или возобновления поставок газа, если тот будет принадлежать компании из другой страны, как в случае с нефтепроводом «Дружба», однако до переговоров дело не дошло.