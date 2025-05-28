Учительница занялась сексом с учеником и написала книгу для детей

Осужденная за совращение ученика британская учительница написала книгу для детей

Учительница из Великобритании, которая призналась в совращении школьника, написала книгу для детей. Об этом сообщает Daily Star.

В 2013 году Эппи Спрунг Доусон признала в суде, что занялась сексом с 17-летним Мэттью Робинсоном — своим учеником, которому она обещала помочь с уроками. После школьной дискотеки их застали на переднем сиденье машины, при этом женщина была раздета ниже пояса. Тогда ее приговорили к шести месяцам общественных работ, на полгода внесли в список лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности и запретили работать в сфере образования. Кроме того, муж Доусон подал на развод.

В мае 39-летняя Доусон выпустила детскую книгу «Here, with you» («Рядом с тобой»), которая призвана помочь родителям, имевшим проблемы с законом в прошлом, обсудить это со своими детьми. Женщина, которая ведет блог «Мама, а не монстр», заявила, что однажды ее дети научатся пользоваться интернетом и прочтут про ее преступление. «Я поняла, что мне придется очень осторожно поговорить с ними о своей судимости. Так что я взяла ручку и бумагу и написала "Рядом с тобой". Это моя попытка справиться с этим», — сказала Доусон.

Книга написана в форме диалога между медведем и медвежонком. Медведь-родитель рассказывает своему детенышу о своем плохом поступке, который повлиял на всю его жизнь.

С момента приговора, Доусон не только постоянно рассказывает о своем раскаяньи и реабилитации, но и основала благотворительную организацию Next Chapter Scotland, которая помогает бывшим преступникам справиться с трудностями и бороться с дискриминацией.

В октябре 2024-го Доусон позвонила в эфир радиостанции BBC Radio Scotland и возмутилась тем, что ее до сих пор не приглашают на детские вечеринки. Она заявила, что хотя никогда не была в тюрьме, в полной мере столкнулась с негативным последствиями предвзятого отношения к раскаявшимся преступникам.